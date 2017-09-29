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«Жирона» спаслась от поражения в концовке матча с «Сельтой»

29 сентября 2017, пятница. 23:56 Футбол

В матче 7-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Жирону». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

«Сельта» вышла вперёд на 8-й минуте, когда точным ударом отметился Пионе Систо. Почти сразу же «Жирона» сумела отыграться — счёт сравнял Кристиан Португес. Несколько минут спустя гости повели в счёте благодаря голу Кристиана Стуани. Впрочем хозяева быстро отыгрались — Максимилиано Гомес отличился на 16-й минуте. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 76-й минуты — Даниэль Васс вывел «Сельту» вперёд. «Жирона» сумела спастись от поражения на 86-й минуте — счёт сравнял Хуанпе.

В таблице испанского первенства «Сельта» (8 очков) располагается на 11-й строчке, «Жирона» (6) занимает 15-е место.

Испания - Примера. 7-й тур
29 сентября 2017, пятница. 22:00 МСК
Сельта
Виго
3 : 3
Жирона
Жирона
1:0 – Систо – 8, 1:1 – Португес – 10, 1:2 – Стуани – 14, 2:2 – Гомес – 16, 3:2 – Васс – 76, 3:3 – Хуанпе – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сельта ФК Жирона
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