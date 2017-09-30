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Моуринью: до возвращения Ибрагимовича в строй у «МЮ» нет альтернативы Лукаку

30 сентября 2017, суббота. 02:06 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признал, что у него фактически нет альтернативы нападающему Ромелу Лукаку до тех пор, пока в строй не вернётся Златан Ибрагимович.

«Без Златана у нас нет альтернативы Лукаку, тем более, Маркус Рашфорд играет на другой позиции. Так что до возвращения Ибрагимовича мы не можем предоставлять отдых Ромелу», — приводит слова Моуринью Goal.

35-летний шведский бомбардир получил серьёзную травму колена в апреле. Несмотря на это, в конце августа «МЮ» заключил контракт с Ибрагимовичем сроком на один год. Ожидается, что Златан не поможет манкунианцам в матчах группового этапа Лиги чемпионов, который продлится до начала декабря.

Моуринью: Ибрагимович должен быть терпеливым, без эмоций и сумасшедших вещей
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Травмы — футбол
Новости. Футбол
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