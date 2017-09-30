Божович: талантливых футболистов портят смартфоны и соцсети

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как воспитываются балканские спортсмены.
«Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят. Сейчас у нас всё меньше хороших игроков. Думаю, что всё испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него, как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было кроме мяча. Телефоны эти — как наркотики. Футболисты ни секунды не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы.
Я не пользуюсь ничем. Раньше у меня был «Инстаграм», чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети — это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает", — приводит слова Божовича «Слобода».