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Вице-президент РФС назвал условие для отмены лимита на легионеров

30 сентября 2017, суббота. 03:24 Футбол

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что отмена лимита на легионеров в российском футболе возможна только в том случае, если клубы перестанут покупать иностранных игроков на бюджетные средства и деньги госкорпораций.

«Лимит можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов. То есть отменяем лимит, но запрещаем покупать легионеров на бюджетные средства и деньги госкорпораций. И тогда такие бизнесмены, как Сергей Галицкий, могут делать всё, что захотят: растить своих или покупать. За такими клубами, как «Краснодар», — будущее российского футбола.

Если посчитать, сколько денег потрачено на легионеров за 25 лет, то будет понятно, что на эти деньги можно было построить тысячи манежей в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и организовать там футбольные академии. Легионеры эти деньги увезли. А манежей и центров как не было четверть века назад, так и нет. Мы должны понять, что это слишком большая цена за две победы в Кубке УЕФА.

Именно легионеры взорвали наш рынок и подняли зарплаты, в том числе и русским футболистам. Сначала нужно создать условия для того, чтобы любой мальчишка из любого региона нашей страны мог круглый год заниматься футболом, нужно организовывать региональные центры подготовки, строить поля, манежи. А потом тратить деньги на легионеров. А не наоборот», — приводит слова Анохина «Советский спорт».

Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменится
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Лимит на легионеров
Новости. Футбол
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