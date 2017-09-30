Вице-президент РФС назвал условие для отмены лимита на легионеров

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что отмена лимита на легионеров в российском футболе возможна только в том случае, если клубы перестанут покупать иностранных игроков на бюджетные средства и деньги госкорпораций.
«Лимит можно отменять только в одном случае: если не будет бюджетного финансирования клубов. То есть отменяем лимит, но запрещаем покупать легионеров на бюджетные средства и деньги госкорпораций. И тогда такие бизнесмены, как Сергей Галицкий, могут делать всё, что захотят: растить своих или покупать. За такими клубами, как «Краснодар», — будущее российского футбола.
Если посчитать, сколько денег потрачено на легионеров за 25 лет, то будет понятно, что на эти деньги можно было построить тысячи манежей в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и организовать там футбольные академии. Легионеры эти деньги увезли. А манежей и центров как не было четверть века назад, так и нет. Мы должны понять, что это слишком большая цена за две победы в Кубке УЕФА.
Именно легионеры взорвали наш рынок и подняли зарплаты, в том числе и русским футболистам. Сначала нужно создать условия для того, чтобы любой мальчишка из любого региона нашей страны мог круглый год заниматься футболом, нужно организовывать региональные центры подготовки, строить поля, манежи. А потом тратить деньги на легионеров. А не наоборот», — приводит слова Анохина «Советский спорт».