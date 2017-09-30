Конте: выжидали, прежде чем возложить на Азара ответственность

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» подчеркнул, что полузащитник синих Эден Азар, восстановившийся после травмы, способен стабильно играть на высоком уровне.
«Прошлый сезон был для Азара важным, он очень хорошо играл, выступал как топ-игрок. Теперь мы отлично справились с тем, чтобы он восстановился после травмы. Мы выжидали необходимое время, прежде чем возложить на него ответственность и выпустить на поле с первых минут в большом матче. Если он был способен сыграть одну игру так, как сделал это в матче с „Атлетико“, значит, он готов играть стабильно», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».