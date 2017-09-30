Форбс: условия в «Анжи» были очень хорошими, однако жить там долго я не смог

Новичок «Амкара» Браун Форбс вспомнил о пути, пройденном им перед попаданием в пермский клуб.
«Я прошёл достаточно, прежде чем попасть сюда. В «Крыльях Советов» я играл, всё было хорошо, но потом клуб вылетел. Мне не хотелось играть в ФНЛ, поэтому и согласился на предложение «Уфы». Там я получил серьёзную травму, пропустил полгода…Оказался в «Ростове», но не сыграл ни одного матча, потому что был физически не готов. А команда тогда шла на первом месте! Пришлось опять менять клуб – на этот раз оказался в «Арсенале». Но довольно быстро получил очень хорошее предложение от «Анжи». Однако жить там долго не смог.
Было очень тяжело. Дело не в людях – никаких проблем у меня не было, — а в городе, его атмосфере. Мне ничего вокруг не нравилось: странные улицы, недостроенные дома… Да и моей семье было довольно некомфортно, поэтому я принял решение вернуться в Германию. Какое-то время тренировался с «Унион Берлин», почти подписал контракт, но в самый последний момент всё сорвалось. В итоге решил вернуться в Россию. Все дороги ведут сюда!» — сказал Форбс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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