В сборную Перу U15 был вызван футболист по имени Усама Винладен

В расширенном списке сборной Перу для участия в чемпионате мира среди игроков не старше 15 лет оказался футболист, чьё имя напоминает основателя террористической организации Усама бен Ладена, сообщает AS.
Полное имя мальчика Усама Винладен Хименес Лопес. В испанском языке буква «в» по своему произношению очень похожа на «б», из-за чего имя юного футболиста является ещё более приближенным по своему произношению к имени известного террориста.
Отмечается, что в Перу распространены случаи, когда родители дают детям имена известных личностей, при этом неважно, каким общественным статусом она обладает. В перуанской культуре именам придают большое значения, в связи с чем родители надеются, что известное имя поможет ребёнку обрести славу. Например, в стране нередко можно встретить людей по имени Гитлер.