«Рубин» — «Амкар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Амкара» на матч 12-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Казань Арена».
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Канунников, Азмун.
«Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Эззатоллахи, Прокофьев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Амкар». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.