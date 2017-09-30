Марков: РФПЛ абсолютно не кажется космосом. Со всеми можно играть

Полузащитник «Тосно» Евгений Марков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором его команда дома обыграла «Ахмат» (1:0).
«И без удаления было чувство, что дожмём. Мы контролировали ход матча, не дали ничего сделать сопернику. Лично я очень доволен нашей игрой. Конечно, хотелось порадовать болельщиков, потому что уже в нескольких домашних матчах мы владели преимуществом, но не могли выиграть. Сегодня это получилось, мы очень счастливы.
Место в таблице будем смотреть в конце сезона. Сейчас мы идём от игры к игре. Здорово, что сегодня сумели собраться. Премьер-Лига абсолютно не кажется космосом. Со всеми можно играть – мы обыграли «Локомотив», сыграли вничью со «Спартаком».
Мне как коренному питерцу ехать тренироваться в Тосно тяжело. Я дотуда добираюсь за два часа. Смешно, что в таком большом городе нет поля, где можно тренироваться. Мы были и на поле академии «Зенита, и на базе их второй команды. Только у «Зенита» два натуральных газона, больше нигде в городе. Это очень странно», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.