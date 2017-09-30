«Олимпиец» обыграл «Факел», одержав первую победу в ФНЛ с конца июля

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Олимпиец» в Дзержинске одержал победу со счётом 2:1 над «Факелом».
«Факел» открыл счёт на 44-й минуте, когда точным ударом отметился Дмитрий Мичуренков. В начале второго тайма команда из Воронежа осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Сергей Шумейко. На 70-й минуте Игорь Горбунов счёт сравнял, а три минуты спустя Игорь Беляков забил победный для нижегородской команды мяч.
«Олимпиец» одержал первую победу в ФНЛ с 26 июля — серия без победы у команды Николая Писарева составила 11 матчей.
Благодаря этой победе «Олимпиец» покинул последнюю строчку в таблице ФНЛ, обойдя «Факел». В активе у обоих клубов по 13 очков.
«Шинник» дома со счётом 1:0 «Тамбов» благодаря голу Эльдара Низамутдинова на 90-й минуте. Ярославская команда прервала серию из четырёх поражений.
Наконец, в другом матче 16-го тура ФНЛ «Тюмень» и «Сибирь» сыграли вничью. Голов забито не было.