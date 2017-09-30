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«Олимпиец» обыграл «Факел», одержав первую победу в ФНЛ с конца июля

30 сентября 2017, суббота. 16:59 Футбол

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Олимпиец» в Дзержинске одержал победу со счётом 2:1 над «Факелом».

«Факел» открыл счёт на 44-й минуте, когда точным ударом отметился Дмитрий Мичуренков. В начале второго тайма команда из Воронежа осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Сергей Шумейко. На 70-й минуте Игорь Горбунов счёт сравнял, а три минуты спустя Игорь Беляков забил победный для нижегородской команды мяч.

«Олимпиец» одержал первую победу в ФНЛ с 26 июля — серия без победы у команды Николая Писарева составила 11 матчей.

Благодаря этой победе «Олимпиец» покинул последнюю строчку в таблице ФНЛ, обойдя «Факел». В активе у обоих клубов по 13 очков.

«Шинник» дома со счётом 1:0 «Тамбов» благодаря голу Эльдара Низамутдинова на 90-й минуте. Ярославская команда прервала серию из четырёх поражений.

Наконец, в другом матче 16-го тура ФНЛ «Тюмень» и «Сибирь» сыграли вничью. Голов забито не было.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
30 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Олимпиец
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 – Мичуренков – 45, 1:1 – Горбунов – 70, 2:1 – Беляков – 73
Удаления: нет – Шумейко, 49
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
30 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 – Низамутдинов – 90
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
30 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
0 : 0
Сибирь
Новосибирск
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпиец ФК Сибирь ФК Тамбов ФК Тюмень ФК Факел Шинник
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30 сентября 2017, суббота
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