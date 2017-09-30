Феллайни: у «Манчестер Юнайтед» появилась настоящая уверенность в себе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился впечатлениями от разгрома «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Мы контролировали игру. Это важно. У «Манчестер Юнайтед» появилась настоящая уверенность в себе.
Через две недели у нас будет большая игра с «Ливерпулем». Мы должны уйти на паузу в связи с матчами сборных и вернуться в команду в лучших кондициях», — цитирует игрока ВВС.
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