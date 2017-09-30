Селихов: самое главное, «Спартак» добыл три очка, наконец-то можно выдохнуть

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 12-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Рождение ребёнка прибавило сил и эмоций. Практически сразу же после матча с «Ливерпулем» поехал в роддом. Сына назвали Артёмом. Это не связано с Артёмом Ребровым, просто нравится имя.
Сегодня самое главное, что добыли три очка. Наконец-то можно выдохнуть. Уйти на паузу, набраться новых сил и эмоций. Затем будем дальше продолжать радовать болельщиков. По крайней мере, постараемся. Мы настраивались сегодня прервать неудачную серию в чемпионате, поэтому выложились в матче на двести процентов. Все устали, разъехались по домам.
Показалось, сегодня я остался без работы на поле? Это не так. Я двигался, подсказывал. Зрители поддерживали сегодня Диканя? Лично с Андреем не знаком. Знаю, что он провёл много отличных игр за «Спартак». Он заслуживает таких аплодисментов.
Что буду делать во время паузы в чемпионате? Поеду к сыну», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.