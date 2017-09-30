Слуцкий: всю неделю в «Халле» говорили, как важно стабилизировать качество игры

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Бирмингем Сити» (6:1) в матче 11-го тура Чемпионшипа.
«Я думаю, что мы были близки к этому качеству игры во многих матчах. Иногда мы играли хорошо в течение 30 минут, иногда — чуть больше, но всю неделю мы говорили о том, как важно стабилизировать качество нашей игры: не 30 минут, не 45, а все 90. К сожалению, мы забыли о добавленном времени, когда они и забили, это моя ошибка. Мы играли на высоком уровне, и результат пришёл.
Сегодня наш план сработал. Посмотрев, как «Бирмингем» играет в Шеффилде, мы поняли, как должны играть против них. Сегодня у нас было несколько разных комбинаций и заготовок, и они сработали. Думаю, фанаты будут счастливы. Мы благодарим их за поддержку.
У команды было трудное время, но в каждом матче у нас была возможность победить. Было ощущение, что нам не улыбается удача — не знаю, почему. Если мы сможем сохранить уровень, который показали в этом матче, побед будет больше», — цитирует Слуцкого сайт клуба.