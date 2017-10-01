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Конте: в «Челси» не хотят использовать усталость в качестве оправдания

1 октября 2017, воскресенье. 00:00 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).

«Повлияла ли усталость игроков „Челси“ на нашу игру? Я уже говорил на эту тему и не вижу смысла повторяться лишний раз. Мы не хотим использовать этот факт в качестве оправдания. Проводя две серьёзные игры с интервалом в два дня, необходимо учитывать фактор мышечной усталости. В таких условиях невозможно организовать прессинг по всей территории поля, поскольку уже через полчаса ты просто останешься без сил.

Думаю, мы должны проанализировать сегодняшнюю игру и использовать полученные выводы в последующих матчах. Неважно, проигрываем мы или побеждаем, мы должны последовательно придерживаться своей концепции футбола, и действовать матч за матчем, прилагая максимум возможных усилий. В конце сезона посмотрим, какое место в АПЛ это поможет нам занять. Если я вижу, что мои игроки отдают все силы, я буду доволен ими, невзирая на результат.

Необходимо помнить, что в семи турах нам противостояли «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Эвертон». У нас было нелёгкое расписание на старте сезона, и я считаю, что на данный момент мы набрали столько очков, сколько заслуживаем», — цитирует Конте сайт «Челси».

Конте: разочарован результатом матча, но доволен самоотдачей игроков «Челси»
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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