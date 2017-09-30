Конте: разочарован результатом матча, но доволен самоотдачей игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).
«Конечно, разочарован результатом матча, но считаю, что когда встречаются две большие команды, то может произойти что угодно. Я доволен самоотдачей своих игроков. Мы создавали моменты, но не реализовали их, а „Манчестер Сити“ реализовал свои. Из-за усталости непросто бегать от штрафной до штрафной.
Травма Мораты? Когда ты проводишь третий матч за семь дней, то рискуешь чем-то, это логично. Надеюсь, травма не является серьёзной. У Альваро возникли проблемы с подколенным сухожилием, и он решил уйти с поля, чтобы не ухудшать своё состояние», — цитирует Конте BBC Sport.
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