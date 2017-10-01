«ПСЖ» — «Бордо»: шикарный гол Неймара и другие яркие моменты с его участием

Нападающий «ПСЖ» Неймар отличился двумя голами и результативным пасом в матче с «Бордо» (6:2) в 8-м туре чемпионата Франции. На пятой минуте бразилец отправил мяч в ворота шикарным ударом со штрафного, а в конце первого тайма реализовал пенальти.
Всего на счету Неймара шесть голов и пять голевых передач в шести матчах текущего сезона Лиги 1. «ПСЖ» по итогам восьми туров набрал 22 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Представляем вашему вниманию видео наиболее ярких моментов с участием Неймара в матче с «Бордо». Если оно не отображается на мобильных устройствах, его можно посмотреть в «твиттере» Goal.
Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди