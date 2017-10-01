Гол экс-торпедовца Гаурачса приблизил «Спартак» (Юрмала) ко второму титулу кряду

В центральном матче 24-го тура латвийской футбольной Лиги действующий чемпион страны «Спартак» из Юрмалы на выезде выиграл у одного из своих преследователей — ФК «Рига», владельцем которого является российский миллионер Сергей Ломакин.
Единственный гол в игре на 78-й минуте забил экс-игрок московского «Торпедо» Эдгарс Гаурачс. Любопытно, что Гаурачс является не только капитаном команды, но одновременно и генеральным директором клуба.
После этой победы «Спартак» набрал 40 очков и за три тура до конца чемпионата опережает «Ригу» на семь очков, а «Рижскую футбольную школу», у которой игра в запасе, — на восемь баллов.
Игрок юрмальского «Спартака»: желаю и московскому «Спартаку» выиграть чемпионат