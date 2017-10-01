Шишкин: я никогда не халявил и стараюсь всё делать по максимуму

Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин вспомнил об уходе из «Локомотива» и отметил, что не теряет веры в себя.
«Я до сих пор не могу понять, почему перестал играть в основном составе «Локомотива». Мне тяжело говорить на эту тему. Сложилось так, что я потерял место в основном составе. При этом я работал, тренировался. Тренер видел, что я работаю на тренировках, остаюсь дополнительно. У меня были хорошие показатели. Но в итоге мне пришло на почту официальное письмо о том, что я не еду с командой на сбор и могу вести переговоры с другими клубами.
Конечно же, я был очень удивлён. Это было обидно. Но нельзя было продолжать жить с этой обидой. Нужно переворачивать страницу и двигаться вперёд. Практически сразу я договорился с «Краснодаром» и перешёл в эту команду на правах аренды. Я отпустил все мысли и спокойно уехал, подумав, что мне нужно поменять обстановку и атмосферу.
«Краснодар» — клуб с богатой инфраструктурой, который с каждым годом движется только вперёд. У клуба большие амбиции и свой стиль игры, мне это нравится. В игровом плане я себя комфортно ощущаю в команде.
Могу сказать, что я верю в себя. На протяжении карьеры я никогда не халявил и стараюсь всё делать по максимуму. Буду и дальше так продолжать. Дай бог, чтобы успех пришёл», — сказал Шишкин в программе «Звёзды Премьер-Лиги».