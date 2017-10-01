Паулиньо: в Вильнюсе всё было хорошо, пока не столкнулся с проявлениями расизма

Бразильский полузащитник «Барселоны» Паулиньо, на заре своей карьеры поигравший в чемпионате Литвы, признался, что столкнулся с проявлениями расизма и был вынужден переехать в Польшу.
«Едва я достиг совершеннолетия, я приехал в Литву. Я покинул свою страну, потому что хотел играть, хотел попробовать что-то новое. Я адаптировался к игре команды. В составе было восемь бразильцев, а в Вильнюсе было всё для нормальной жизни.
Всё было хорошо, пока не случились эти эпизоды расизма. Что именно мне говорили? Вы знаете, что обычно происходит в таких случаях. Это происходило не только со мной, но и с моими одноклубниками. Я сильно пострадал от расизма. Когда я уехал в Польшу, то дал обещание: «Если со мной случится что-то подобное, я брошу всё и сразу вернусь в Бразилию». То, что сегодня происходит, неприемлемо. Я лишь прошу уважать людей, больше ничего. Проявляйте уважение, ведь я уважаю других», — призвал бразилец в интервью изданию El Periodico.