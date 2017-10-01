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Эмери: главное, что и Кавани, и Неймар могут реализовать пенальти

1 октября 2017, воскресенье. 08:17 Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал собственное решение предоставить возможность исполнения 11-метровых ударов Эдинсону Кавани и Неймару поочерёдно.

«Для меня самое важное в пенальти — реализация. Главное, что и Неймар, и Кавани видят возможность для взятия ворот и могут нанести 11-метровый удар. Моё решение касается обоих футболистов, об этом мы поговорили с ними наедине», — цитирует специалиста французское издание L`Equipe.

В матче восьмого тура с «Бордо» (6:2) пенальти исполнил Неймар и был точен.

Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Неймар Унаи Эмери Эдинсон Кавани
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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