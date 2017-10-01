Эмери: главное, что и Кавани, и Неймар могут реализовать пенальти

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал собственное решение предоставить возможность исполнения 11-метровых ударов Эдинсону Кавани и Неймару поочерёдно.
«Для меня самое важное в пенальти — реализация. Главное, что и Неймар, и Кавани видят возможность для взятия ворот и могут нанести 11-метровый удар. Моё решение касается обоих футболистов, об этом мы поговорили с ними наедине», — цитирует специалиста французское издание L`Equipe.
В матче восьмого тура с «Бордо» (6:2) пенальти исполнил Неймар и был точен.
Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди