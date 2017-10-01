Де Брёйне: у «Манчестер Сити» был план не дать разыграться Азару и Виллиану

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился впечатлениями от победы над «Челси» (1:0) в матче седьмого тура АПЛ. Во втором тайме бельгиец забил единственный гол в матче.
«Я очень счастлив, мы показали хороший футбол. Знали, что игра будет очень сложной с тактической точки зрения. „Челси“ — одна из лучших команд в плане контратак, но стиль игры, который мы показали, был очень хорош. У нас был план не дать разыграться Азару и Виллиану, поскольку они очень опасны. Мы играли по схеме, близкой к 3-4-3, и хорошо справились.
После одного из матчей в предсезонке Пеп сказал, что нам нужно выработать менталитет ненавидеть поражения. В этом сезоне мы пытаемся сделать это и брать очки в больших матчах. У нас получился хороший отрезок в сентябре, и мы хотим продолжать в том же духе после возвращения из сборных", — цитирует Де Брёйне BBC Sport.