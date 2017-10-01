Балотелли: мне нужно получать от тренера пинки под зад

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли объяснил, почему не покинул французский клуб минувшим летом.
«Я остался, потому что чувствую себя счастливым здесь, всё очень просто. Я доволен своими товарищами по команде, фанатами, тренером. Когда я подписал контракт, то не знал, что будет дальше. Это сюрприз, но я счастлив.
Я стараюсь не слушать комплименты в свой адрес. Мне нужно получать от тренера пинки под зад, потому что я знаю, что когда всё идёт спокойно и размеренно, ничего хорошего ждать не стоит. Когда кто-то заводит и раззадоривает меня, я сержусь и делаю больше. Очень важно учиться на своих ошибках", — цитирует игрока пресс-служба «Ниццы».
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