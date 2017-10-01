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ЦСКА — «Уфа»: стали известны стартовые составы

1 октября 2017, воскресенье. 12:53 Футбол

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный судья — Сергей Лапочкин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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