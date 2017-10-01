ЦСКА — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный судья — Сергей Лапочкин.