Эштреков: «Локомотив» покажет максимум своих возможностей в дерби с «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от домашнего матча «железнодорожников» с «Динамо» (1 октября) в 12-м туре РФПЛ.
«Будет упорная борьба за результат. «Локомотив» хочет остаться на верхних строчках турнирной таблицы, а «Динамо» пытается выбраться с предпоследнего места, которое не устраивает бело-голубых.
С психологической точки зрения победа «железнодорожников» в Лиге Европы пойдет команде в плюс, но с физическим состоянием могут быть проблемы. У «Локомотива» получился сложный отрезок с частыми играми – через 2-3 дня. Хотя, если судить по победе над «Ростовом», команда в такой ритм постепенно входит. Учитывая важность результата для положения в чемпионате, «Локомотив» покажет максимум своих возможностей.
Рано пока говорить про участие в чемпионской гонке, вся дистанция впереди. Но сейчас «железнодорожникам» надо настраиваться на каждую игру и постараться закрепиться в тройке лидеров», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.