Борис Ротенберг-младший: Россия – футбольная страна, у нас огромный потенциал

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг поделился мнением о потенциале российского футбола.
«Я часто менял команды. Причины – разные. Прежде всего, хотелось играть. И я искренне хотел узнать, изучить российский футбол. Без широкой географии тут не обойтись. Одно дело Москва и Петербург, где все благополучно. Но, скажем, «Шинник» и «Алания» – это иные грани. Мне довелось поработать со многими уважаемыми специалистами, футболистами, это полезный опыт.
Я действующий футболист и живу этим. Но сейчас у меня уже есть понимание, как устроен футбол, как всё работает. Не скрою, в будущем мне хотелось бы совместить полученный спортивный опыт и образование. И принести пользу нашему футболу. Я считаю, Россия – футбольная страна. И у нас огромный потенциал. Наш футбол сделает качественный шаг вперед, уверен в этом", — цитирует игрока сайт клуба.