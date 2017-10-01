Игроки «Лас-Пальмаса» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с флагом Испании

Руководство «Лас-Пальмаса» в преддверии сегодняшнего гостевого матча с «Барселоной» в седьмом туре Примеры (начало — в 17:15 мск) выступило с заявлением по поводу референдума о независимости Каталонии, который проходит сегодня, 1 октября. «Лас-Пальмас» осудил проведение референдума и заявил, что игроки команды проведут матч с сине-гранатовыми с нашитым испанским флагом на футболках.
«Лас-Пальмас» может стать молчаливым свидетелем происходящих событий или принять чью-либо сторону. Мы соглашаемся на второе. Мы нашьём на футболках небольшой испанский флаг и сегодняшнюю дату — 1 октября 2017 года. Мы надеемся на будущее нашей страны.
Независимо от того, насколько далеко находится наш стадион «Гран-Канария», мы никогда не испытывали ни малейшего искушения стать частью другой страны. И как бы сложна ни была ситуация, мы будем надеяться на её успешное разрешение. Мы верим в единство Испании", — говорится в заявлении «Лас-Пальмаса».
Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.