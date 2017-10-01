Руководство «Барселоны» обсуждает возможный перенос матча с «Лас-Пальмасом»

Руководство «Барселоны» проводит экстренное заседание по поводу возможного переноса домашнего матча седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который должен начаться сегодня, 1 октября, в 17:15 мск. Причиной является проходящий в Каталонии референдум о независимости.
Как отмечает Marca, вариант с переносом игры является маловероятным, но в руководстве «Барселоны» не исключают любое развитие ситуации.
Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.