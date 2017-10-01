Гончаренко: у Вернблума рваная рана, не знаю, насколько она серьёзная

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Василия Березуцкого и Понтуса Вернблума, которые получили травмы в ходе матча 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
Березуцкий из-за повреждения был заменён в перерыве, а Вернблум получил травму в концовке и покинул поле на носилках. Ему оказывали помощь в машине реанимации, которая расположена на арене ЦСКА.
«У Василия Березуцкого повреждение, пока не знаю степень серьёзности, будем смотреть ещё.
Что касается Понтуса Вернблума, то у него рваная рана, тоже не знаю, насколько она серьёзная. Сейчас посмотрим.
Надеемся, что за время паузы в чемпионате они смогут вернуться в строй», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
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