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Варюшин: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА даже близко не было

1 октября 2017, воскресенье. 18:02 Футбол

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин прокомментировал эпизод матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА – «Уфа» (0:0), в котором в ворота команды гостей был назначен пенальти. Удар с этого 11-метрового отразил голкипер уфимцев Александр Беленов.

«Пенальти даже близко не было. Судья стопроцентные одиннадцатиметровые не давал в этом матче, а тут решил дать. Поэтому и возмутился Шамиль Газизов. В подобных эпизодах арбитр должен быть более дипломатичным. Хорошо, что Беленов отбил и справедливость восторжествовала.

Эпизод с пенальти должен снизить оценку Лапочкина до тройки, потому что эта ошибка могла повлиять на результат», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

Газизов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА — спорный, Лапочкин ошибся
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Уфа Александр Беленов Сергей Лапочкин Шамиль Газизов Футбольное судейство
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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