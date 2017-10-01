Варюшин: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА даже близко не было

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин прокомментировал эпизод матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА – «Уфа» (0:0), в котором в ворота команды гостей был назначен пенальти. Удар с этого 11-метрового отразил голкипер уфимцев Александр Беленов.
«Пенальти даже близко не было. Судья стопроцентные одиннадцатиметровые не давал в этом матче, а тут решил дать. Поэтому и возмутился Шамиль Газизов. В подобных эпизодах арбитр должен быть более дипломатичным. Хорошо, что Беленов отбил и справедливость восторжествовала.
Эпизод с пенальти должен снизить оценку Лапочкина до тройки, потому что эта ошибка могла повлиять на результат», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
Газизов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА — спорный, Лапочкин ошибся