Эрнани забил гол и удалился в матче «Труа» — «Сент-Этьен»

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» в гостях потерпел поражение от «Труа» — 1:2.
В первом тайме «Труа» остался вдесятером после удаления Карима Азамума на 33-й минуте, что не помешало хозяевам в конце первого тайма забить — на 41-й минуте отличился Брайан Пеле. На 53-й минуте у «Сент-Этьена» счёт сравнял Эрнани, который был арендован в августе у «Зенита». Несколько минут спустя «Труа» вышел вперёд — точным ударом отметился Саиф-Эдин Хауи. Составы уравнялись на 84-й минуте, когда у «Сент-Этьена» красную карточку получил Эрнани.
В таблице французского первенства «Труа» (11 очков) располагается на девятой строчке, а «Сент-Этьен» (14) — на шестой.