Калитвинцев: совру, если скажу, что место в таблице РФПЛ не давит на «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура РФПЛ.
«В начале игры мы очень низко сели в штрафную площадь. Это или какая-то боязнь, или соперник слишком агрессивно начал игру. Мы быстро пропустили. План на игру был другой. После первого тайма при счёте 0:2 не было смысла отходить назад, стали искать счастья у чужих ворот, оголили тылы, могли ещё пропустить, но могли и забить.
Мы некачественно сыграли в обороне, но в перерыве на матчи сборных будем работать и над обороной, и над атакой, и над многими другими компонентами. Совру, если скажу, что место в таблице на нас не давит. Но надо не обращать внимания на таблицу, надо готовиться к каждой игре. Мы понимаем, где находимся», — сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».
После 12 туров «Динамо» с 10 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.