Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» одержал 10-ю победу в 12 матчах чемпионата

Молдавский «Шериф», который является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, одержал волевую победу в матче национального первенства.
«Шериф» в матче 12-го тура чемпионата Молдавии на выезде обыграл «Зимбру» со счётом 2:1. Забитые мячи в составе победителей на свой счёт записали Зигей Бадибанга и Жайро да Силва, который реализовал пенальти. Эта победа стала для клуба 10-й в 12 матчах чемпионата при двух ничьих.
«Шериф» с 32 очками лидирует в турнирной таблице молдавского первенства, «Зимбру» (12) располагается на восьмой строчке.
«Локомотив» проведёт первый матч Лиги Европы с «Шерифом» 19 октября в Молдавии, а ответная встреча команд пройдёт в Москве 2 ноября.
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