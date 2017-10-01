Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике, не сдерживая слёз, сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его проблемой или раздражителем.
«Если кто-то из директоров или испанской федерации футбола верит в то, что я могу быть проблемой или раздражителем для национальной команды, то я готов уйти», — приводит слова Пике Marca.
Сегодня Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.
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Пике был против проведения матча «Барселоны» с «Лас-Пальмасом»