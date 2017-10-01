«Локомотив» — «Динамо» — 3:0. Видеообзор матча

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» принимал «Динамо» и добился разгромной победы со счётом 3:0.
На 24-й минуте Мануэл Фернандеш вывел «железнодорожников» вперёд, на 33-й точным ударом отметился Антонио Эдер, а окончательный результат на 58-й минуте установил Алексей Миранчук.
В таблице РФПЛ «Локомотив» (26 очков) располагается на второй строчке, а «Динамо» (10) занимает 15-е место.
Видеообзор матча «Локомотив» — «Динамо» доступен на официальном сайте РФПЛ.
Сёмин: получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту, «Локомотив» был очень хорош