Тренер «Локомотива»: матч с «Динамо» — лучший в сезоне

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко подвёл итоги матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).
«Матч с «Динамо» — лучший в сезоне. Сегодня всё сошлось. Ребята играли легко и непринуждённо, контролировали ход встречи от начала и до конца. Мы серьёзно готовились к игре, но не думали, что победим с таким преимуществом. Схема с четырьмя защитниками? Мы исходим из плана на игру. В некоторых матчах нужно сдержать атаки соперника на первых минутах. Сегодня мы хотели забить быстрый гол.
В Европе футболисты играют и в чемпионате, и в Кубке, и в еврокубках, и никто никого не меняет. На поле выходят сильнейшие. Почему так поздно выпустили Баринова? Конкуренция. Например, Лысов выигрывает конкуренцию. Если бы не травма, он бы, наверное, доиграл матч до конца. На данный момент Игорь Денисов выглядит предпочтительнее, хорошо играет Тарасов. Время Баринова ещё придёт.
Мы хорошо потрудились на сборах. Результат приходит только через работу. Сейчас дадим команде три выходных, после чего соберёмся на базе, привлечём молодых и будем готовиться к следующим матчам", — приводит слова Батуренко официальный сайт «Локомотива».