Вальверде: эффект от пустого «Камп Ноу» невероятен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от домашнего матча седьмого тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:0), который прошёл при пустых трибунах.
«Это странная, разная для всех ситуация, которую сложно осознать. Клуб пытался отменить игру. Мы не знали, будем играть или нет. В итоге матч отменить не удалось, и клуб должен был сделать какой-то жест с учётом обстоятельств в Каталонии. Это очень непростая ситуация. Мы играли без болельщиков в деликатный для всех момент.
Мы обсудили ситуацию с президентом и приняли решение. Эффект от пустого «Камп Ноу» невероятен. Сегодняшняя ситуация – это ненормально. Мы представляем огромное количество людей. Мы заработали три очка и надеемся, что они счастливы», — цитирует тренера Marca.