Оскар: перед переходом в «Шанхай СИПГ» я практически договорился с «Атлетико»

Экс-полузащитник «Челси» Оскар, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», рассказал, как в декабре 2016 года состоялся его переезд в Китай, а также выразил надежду на возвращение в Европу.
«Прежде чем перейти в „Шанхай“, я вёл переговоры с большими европейскими клубами. Я практически договорился с „Атлетико“. Их предложение мне очень понравилось. Кроме того, заполучить меня хотели „Ювентус“, “Интер“ и „Милан“. Уверен, что мой уровень позволяет играть в ведущих клубах Европы.
Когда я решил присоединиться к «Шанхаю», я, несомненно, больше думал о своей семье, чем о карьере. Предложение было слишком заманчивым. Я просто должен был принять это предложение, но я ещё молод и знаю, что вернусь в Европу, потому что у меня ещё есть время», — цитируют 26-летнего футболиста бразильские СМИ.