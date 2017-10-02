Маскерано — 4-й легионер в истории «Барселоны», сыгравший 200 матчей в Примере

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано в матче 7-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:0) в 200-й раз появился на поле в футболке каталонского клуба в национальном чемпионате. По этому показателю 33-летний аргентинец вышел на четвёртое место среди всех легионеров, защищавших цвета сине-гранатовых.
Лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере среди легионеров является аргентинский нападающий Лионель Месси (389 игр). Далее следуют бразильский защитник Дани Алвес (247) и голландский полузащитник Филипп Коку (205).
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче, проходившем при пустых трибунах