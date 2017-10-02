Хедира советует «Баварии» назначить на пост главного тренера Тухеля

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира советует руководству мюнхенской «Баварии» пригласить на пост главного тренера бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. На днях немецкий гранд уволил с поста главного тренера Карло Анчелотти, а у руля команды временно работает Вилли Саньоль.
«Я знаю Томаса ещё с юных лет. Это очень умный человек, невероятно хорошо разбирающийся в футболе. Со своими игровыми концепциями Тухель отлично подошёл бы «Баварии», — приводит слова Хедиры Bild.
Тухель покинул пост главного тренера «Боруссии» по окончании предыдущего сезона.
Bild: «Бавария» достигла договорённости с экс-наставником «Боруссии» Д Тухелем