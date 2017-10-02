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Фернандеш и Беленов претендуют на звание MVP 12-го тура РФПЛ

2 октября 2017, понедельник. 09:00 Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 12-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Александр Беленов из «Уфы».

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 12-го тура РФПЛ также претендуют: Александр Самедов и Луис Адриано (оба — «Спартак»), Александр Кокорин и Леандро Паредес (оба — «Зенит»), Адлан Кацаев и Владимир Полуяхтов (оба — «Анжи»), Алексей Миранчук и Эдер (оба — «Локомотив»), Лука Джорджевич («Арсенал») и Виталий Устинов («Ростов»).

10 вещей, которые нужно знать о 12-м туре РФПЛ
«Анжи» прерывает серию Лунёва. «Локомотив» стал ближе к первому месту. «Рубин» и «Амкар» меряются «сухарями».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Арсенал Тула ФК Зенит ФК Локомотив ФК Ростов ФК Спартак ФК Уфа Адлан Кацаев Александр Беленов Александр Кокорин Александр Самедов Алексей Миранчук Антонио Эдер Виталий Устинов Владимир Полуяхтов Леандро Паредес Луис Адриано Лука Джорджевич Мануэл Фернандеш MVP РФПЛ РФПЛ
Новости. Футбол
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