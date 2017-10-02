Фернандеш и Беленов претендуют на звание MVP 12-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 12-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Александр Беленов из «Уфы».
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 12-го тура РФПЛ также претендуют: Александр Самедов и Луис Адриано (оба — «Спартак»), Александр Кокорин и Леандро Паредес (оба — «Зенит»), Адлан Кацаев и Владимир Полуяхтов (оба — «Анжи»), Алексей Миранчук и Эдер (оба — «Локомотив»), Лука Джорджевич («Арсенал») и Виталий Устинов («Ростов»).
10 вещей, которые нужно знать о 12-м туре РФПЛ
«Анжи» прерывает серию Лунёва. «Локомотив» стал ближе к первому месту. «Рубин» и «Амкар» меряются «сухарями».