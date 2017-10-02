«Челси» следит за 19-летним игроком «Стяуа» Команом с отступными в € 100 млн

Нападающий «Стяуа» Флоринел Коман попал в сферу интересов «Челси». Технический директор лондонцев Майкл Эменало присутствовал на матче 12-го тура чемпионата Румынии, в котором «Стяуа» в бухарестском дерби обыграла «Динамо» (1:0), чтобы понаблюдать за игрой 19-летнего футболиста, сообщает Daily Mail. Коман провёл на поле 64 минуты и получил жёлтую карточку.
Флоринел Коман перешёл в «Стяуа» летом этого года из «Вииторула» за € 2 млн. При этом владелец бухарестской команды Джиджи Бекали включил в контракт игрока молодёжной сборной Румынии отступные в размере € 100 млн. Функционер считает, что Коман находится на одном уровне с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе.
Контракт румынского нападающего действует до лета 2022 года. В 14 официальных матчах текущего сезона Коман отдал 2 результативные передачи.