Веденеев: «Зенит» посчитал «Анжи» слабой командой, не ожидал такой наглости

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от выездного матча петербургской команды с «Анжи» (2:2) в 12-м туре Премьер-Лиги.
«Зенит», нацелившись только на победу, активно действовал на флангах с подключениями вперёд Кришито и Ивановича. Задача стояла сделать как можно больше пасов в штрафную. В последних матчах, напомню, так Полоз и Ерохин и забивали: после передач Ивановича и Кришито. И Дзюба специально был брошен в бой под эту тактику. Однако эти подключения в итоге аукнулись. Во-первых, «Анжи» удалось наглухо закрыть обе бровки. Во-вторых, у «Зенита» оголились фланги — команда раскрылась, и возникли большие зоны в обороне, куда бежали быстрые игроки «Анжи», которые порой по скорости опережали зенитовцев.
Так было, например, когда «Зенит» пропустил второй гол. Думаю, Манчини не пропустит мимо своего внимания эту ошибку: в центре обороны не оказалось нужной плотности. Произошло это потому прежде всего, что Мевля решил: Маммана справится в одиночку, и не отскочил назад для подстраховки. В результате Кацаев вылетел один на один с Лунёвым.
Тут ещё одна проблема: «Зенит» не привык играть в обоюдоострый, открытый футбол, при котором защитники остаются с нападающими один в один или два в два. Визитка «Зенита» — быстрый возврат к своим воротам, перекрытие зон, высокая дисциплина в обороне и быстрая контратака. Но «Анжи» посчитали слабой командой. Не ожидали такой наглости, не думали, что махачкалинцы будут играть смело и убегать в контратаку по пять-шесть человек. А когда ещё и пропустили гол, что потребовало активизации впереди, то зоны возникли тем более", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».