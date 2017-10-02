Нападающий «Уотфорда» Сарате до конца сезона будет играть в клубе из ОАЭ

Нападающий «Уотфорда» Мауро Сарате до конца сезона будет выступать за клуб «Аль-Наср» на правах аренды. Об этом сообщил официальный «твиттер» английской команды. «Уотфорд» оставил за собой право вернуть нападающего в январе будущего года.
Аргентинец сыграл только три матча за «шершней» в Премьер-Лиге после перехода из «Фиорентины» в январе, после чего получил травму крестообразных связок колена. В нынешнем сезоне 30-летний футболист не провёл ни одного матча в чемпионате Англии.
В «Аль-Насре» Сарате будет играть под руководством экс-тренера сборной Италии Чезаре Прандели.
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