Гальярдини и Кристанте вызваны в сборную Италии вместо Верратти и Пеллегрини

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура произвёл два изменения в составе. Об этом сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.
Вместо травмированных Марко Верратти и Лоренцо Пеллегрини в национальную команду вызваны полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте и хавбек «Интера» Роберто Гальярдини.
Сборная Италии готовится к двум решающим матчам группового квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Македонией (6 октября) и Албанией (9 октября). Турнирное положение можно посмотреть на «Чемпионате».
Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском