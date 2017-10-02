«Енисей» в шутку пригласил участвовать «Барселону» в ФНЛ

«Енисей» опубликовал шуточное сообщение, в котором пригасил «Барселону» принять участие в Футбольной национальной лиге.
«Узнали, что „Барселона“ может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!» — говорится в официальном «твиттере» красноярской команды.
Накануне в Каталонии проходил референдум о независимости. В некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Несмотря на эти события, руководство испанской лиги отказалось переносить игру между «Барселоной» и „Лас-Пальмасом“, поэтому руководство каталонского клуба приняло решение, что матч пройдёт без зрителей.
Позже официальный «Твиттер» ФНЛ отреагировал на это своим сообщением в «Твиттере».
Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей