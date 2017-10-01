Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу проведения матча 7-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».
Руководство каталонского клуба приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей, так как руководство испанской лиги отказалось переносить игру.
Напомним, что сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. В некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона.
Начало матча «Барселона» — «Лас-Пальмас» на стадионе «Камп Ноу» запланировано на 17:15 мск.
Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может состояться при пустых трибунах