Защитник «Динамо» Хольмен впервые вызван в сборную Швеции

Защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен получил вызов в сборную Швеции. Для него этот вызов стал первым в стан основной национальной команды. До этого он провёл четыре встречи за экспериментальный состав своей сборной.
Поводом для вызова стала травма защитника «Лидс Юнайтед» Понтуса Янссона. Об этом сообщил официальный сайт шведского футбольного союза. Янссон получил травму плеча и был вынужден перенести операцию.
Шведской команде предстоят два отборочных матча чемпионата мира—2018: с командами Люксембурга (7 октября) и Нидерландов (10 октября).
Хольмен: теперь можно говорить, что «Динамо» способно играть с лучшими клубами