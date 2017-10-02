Фабрегас: игроки «Манчестер Сити» были свежее футболистов «Челси», не более того

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал поражение в домашнем матче седьмого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).
«Мы встретились с «Манчестер Сити», который был хорошо подготовлен. У них были домашние матчи и один дополнительный день отдыха. Мы не ищем оправданий, но это была сложная неделя, и мы бились с другими командами. Мы полностью выложились и большего сделать не могли. У них выдающаяся команда. Мы знаем это.
Это был, без сомнения, тот же «Челси», что и в прошлом сезоне, но так случилось, что мы вышли играть против команды «Манчестер Сити», которая подошла к матчу свежее нас. Не более того. В этот период в прошлом сезоне мы отставали на восемь очков от лидера, но это ничего не значит. Во всех турнирах ещё предстоит пройти длинную дистанцию», — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».