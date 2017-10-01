Рюдигер: с «Манчестер Сити» всегда нелегко, особенно на флангах

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение в домашнем матче седьмого тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).
«Мы с самого начала знали, что матч будет сложным, и хотели выложиться полностью, но не всё пошло как надо, не так, как это было в матче с «Атлетико». Нам необходимо не вешать нос, вернуться из сборных и начать всё заново. В матче с «Ман Сити» всегда нелегко, особенно на флангах, потому что у них классные игроки. У нас тоже есть класс, но все решил один удар. Конечно, все расстроены. До этого матча у нас был отличный месяц. Было сложно, но в АПЛ сложен каждый матч.
Во-первых, я надеюсь, все будут здоровы и в отличной форме, когда вернутся, это самое главное, и затем нам необходимо собраться, настроиться и вернуться на путь побед. Нам надо победить «Кристал Пэлас», матч будет непростым, но это единственный способ реабилитироваться», — цитирует Рюдигера пресс-служба «Челси».