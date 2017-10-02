Черчесов: Самедову дали облегчённую нагрузку, рисковать не хотим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние полузащитника «Спартака» Александра Самедова. В ходе матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0) 33-летний футболист потерял сознание, но смог продолжить игру.
«Состояние Самедова? Как можно потерять сознание и при этом ворота не перепутать? Он отыграл всю игру. Всё нормально. Мы дали ему облегчённую нагрузку, чтобы он восстановился. Завтра посмотрим его состояние, врач его проверит. Рисковать не хотим», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Черчесов: Дзагоеву на восстановление нужно 6-8 недель, Головину — 4-5 дней